Ekteparet Jung og Hae-Wons sterke vitnesbyrd.

Troens under i Kinas villmark



«Jeg avviste alt snakk om den amerikanske Jesus, overbevist om at korset, Jesus og bibelen var antiregime-aktivitet finansiert av USA».



Jeg og kona mi, Hae-Won, gravde ut en hule der vi var beskyttet mot det barske klimaet. Vi kunne ikke la kinesiske myndigheter få vite om oss og vi kunne ikke dra tilbake til Nord-Korea slik det var nå.



Det var en liten fjellandsby i nærheten. Vi samlet urter og sopp og Hae-Won lagde kjeder. Ukentlig byttet vi dette mot mat i landsbyen.



En eldre kristen feltarbeider i området, han som vi etter hvert skulle kalle bestefar, hørte rykter om at et nordkoreansk ektepar gjemte seg i fjellene. Han begynte å lete etter oss og fant oss snart. Da han så hvordan vi levde tok han med mat og klær. Han begynte å besøke oss jevnlig og hjalp oss med mat, penger og utstyr. Han var en god mann og det var også han som fortalte oss om Jesus første gang.



Men jeg avviste alt snakk om den amerikanske Jesus. I Nord-Korea var jeg et høytstående og fryktet medlem av regimet. Jeg hadde selv forfulgt kristne. Jeg var jo hjernevasket og forsvarte Kim-dynastiets ideologi med alle midler. Og jeg var overbevist om at korset, Jesus og bibelen var antiregime-aktivitet finansiert av USA. Så når bestefar snakket med oss om Jesus avviste jeg ham blankt. Hae-Won også, mest fordi hun visste hvor farlig det var å ha kunnskap om kristendom i Nord-Korea. Men bestefar fortsatte bare trofast å komme med mat og godhet. Men jeg var nysgjerrig, så jeg tenkte: «Jeg vil lese denne bibelen for å kunne kritisere den bedre så jeg kan advare andre». Så etter en tid bad jeg bestefar om å få en Bibel. Hae-Won nektet å lese. For hun visste at hun i et avhør ikke ville klare å lyve om noe slikt.



Hele dagen sanket vi urter og sopp, men på natten leste jeg. Lys og ild i nattemørket kunne avsløre oss, men bestefar hadde gitt oss en liten lommelykt som jeg lyste opp bibelsidene med under teppet jeg sov med. Slik lå jeg og leste natt etter natt.



Jo mer jeg leste, jo mer overrasket ble jeg. Dette var jo god ideologi! Og jeg måtte spørre meg selv hvorfor regimet var så negative og hadde stemplet dette som anti-regimemateriale. Den grunnleggende ideen i kommunismen er jo samarbeid: At alle er ett og må hjelpe hverandre. Det lignet på det bibelen beskrev. Mye var også så annerledes. Ordene om å elske og tilgi hverandre rørte meg. Hvordan ville et slikt fellesskap være?



Så begynte små mirakler å skje. Hae-Won så hvor bergtatt jeg var av det jeg leste, men var redd og sint og ville ikke høre et ord! Men det hjalp lite, for om natten drømte hun om de samme tingene jeg leste. Jo mer hun stod imot, jo sterkere kalte Gud på henne.



En natt drømte hun og hørte en stemme som sa: «Du er datter av Kong David!» Hun bråvåknet, vekket meg bryskt og spurte: «Hvem er kong David?!» Forbauset spurte jeg: «Hvem har fortalt deg om Kong David?!».



Jeg forklarte at David var Jesu stamfar og at alle som tror på ham blir hans slekt. Fra da av tok også hun sjansen på å lese. Vi begynte også å memorere bibelen sammen for vi visste ikke om vi i framtiden ville ha tilgang på bibelen. Hae-Won tok imot Jesus først, jeg kort tid senere.



Om katastrofen som stengte dem ute av Nord-Korea og den dramatiske flukten til Sør-Korea.