Kvinner utsettes ofte

for en dobbelt forfølgelse



– både på bakgrunn av

sitt kjønn og sin tro.

«En av mennene ropte skitne ord til meg, truet med å kle av meg og tvinge meg til å gå naken på veien. 'du skal korsfestes akkurat som din Herre Jesus' sa de. De rykket i sarien min og truet gjentatte ganger med å kle av meg.» Kvinnelig evangelist, Sri Lanka. «Han bandt meg og slo meg hardt med en pisk fordi jeg nektet å underkaste meg brutaliteten hans, og så han voldtok meg ... Han voldtok meg flere ganger, og så solgte han meg for fortjeneste.» Yazidi-kvinne i ISIS fangenskap. «Jeg kom til sykehuset klokken 8 om morgenen. Det var lang kø. Alle kvinnene så redde ut. Etter å ha ventet i tre timer, kom jeg inn.» Uigur-kvinne i Kina, tvangssterilisert av det kinesiske regimet. Forskning viser at i samfunn med høy grad av tros- og livssynsfrihet, er det også høy grad av likestilling – og motsatt. Mange kvinner opplever å måtte velge mellom sin rett til å tro og sine rettigheter som kvinne. Ingen mennesker bør føle seg tvunget til å velge mellom sin identitet og sin frihet. Stefanusalliansen ønsker derfor å bidra i informasjonsarbeidet rundt kvinner og trosfrihet. Poenget er ikke å bagatellisere forfølgelse av menn, men å få frem i lyset de grove og ofte mer usynlige overgrep som rettes mot forfulgte kvinner.

Med ønske om en velsignet jul!

Marianne Haugerud Stefanusalliansen

Her kan man gi sikkert på nett. Dine opplysninger er trygge hos oss.

Kvinner i Sentral Asia som kommer til tro på Jesus, lever under et umenneskelig press. Ofte fysisk og psykisk nedbrutt av ensomhet, tap og stress. Mange kvinner lever også farlig i sine hjem, med vold og mishandling. – Når de ringer oss, hjelper vi alltid. Det sier vår modige partner som sørger for krisehjelp, trygge fellesskap og krisehjem når kvinnens liv står i fare.

I et land i Sentral-Asia, står Anora og ser ut av vinduet i den lille leiligheten. Hele hennes verden er snudd opp ned! Historiene om Ham som hun leste om i Bibelen de kristne hadde gitt henne, møtte en lengsel hun har hatt så lenge hun kan huske. Jesus har forandret alt! Hvordan kunne hun skjule denne gleden? Da alt var ferskt, fortalte hun det til barna sine. Ektemannen overhørte samtalen og spurte hva hun var så opprømt over. Hun fortalte begeistret hva hun hadde opplevd. For sent så hun mannens ansikt, det hadde mørknet og han så forvirret og redd ut. Anora kunne alltid få ham til å smile. Nå var smilet borte. Han var sint. Med tiden fulgte hån, kjeft og trusler. Han satte opp hele familien for å drive henne tilbake til Islam. Først med trusler og harde ord, men etter hvert også med slag. Anora var gravid med deres tredje barn, men det hjalp ikke. Aldri, kunne hun ha forestilt seg at noe så positivt og godt, kunne bli så vanskelig. Noen uker etter at hun hadde født, dro Anora på gudstjeneste til vennene i menigheten. De pratet, ba sammen og det var godt. Men da hun kom hjem var ektemannen igjen rasende. Han tok fra henne mobilen og har holdt henne innesperret i hjemmet siden. Nå lever hun som trosfange i sitt eget hjem.

Anora er trosfange i eget hjem

Kvinner i Sentral Asia

som kommer til tro på Jesus, lever under et umenneskelig press.

270 kr

Én uke på krisehjem

for en kvinne på flukt fra vold og overgrep i hjemmet.

1400 kr

740 kr

PS: Vipps 150 kr og støtt en forfulgt trossøster! Som takk sender vi deg dette trekorset fra Midtøsten (3,5x2 cm).

Trosfange i eget hjem

PS: Som takk, sender vi deg dette håndlagde trekorset (3,5x2 cm).

PS: Som takk, sender vi deg dette lille trekorset fra Midtøsten (3,5x2 cm).

