Min venn for livet, Seo, møtte jeg allerede på barneskolen. Vi var venner fra første dag. Etter endt skolegang fikk vi tildelt arbeid på samme fabrikk. Og på hver vår kant etablerte vi oss med hver vår familie. Vi var fattige, men hjalp hverandre hele tiden og delte mellom oss det vi hadde av mat. Selv om livet var hardt, var vennskapet sterkt og preget av tillit og lojalitet. Likevel ante jeg ikke at Seo bar på en livsfarlig hemmelighet: Troen på Jesus.



Alene med to barn



Da mannen min døde, ble jeg alene med to barn og en alvorlig leversykdom. Vi hadde ikke nok mat og begynte å sulte. Da tilbød Seo å ta seg av datteren min en stund, og vennskapet vårt ble enda dypere.



På denne tiden begynte Seo også å si at et menneske burde ha en form for tro. Jeg ble bekymret og advarte henne sterkt om å ikke si slike ting så folk kunne høre det. «Vet du ikke at prat som dette er slikt de onde kapitalistene maner fram for å utnytte oss fattige? Sier du slike ting kan du bli drept!» Men hun ga seg ikke.



At noen ber kom som et sjokk



Jeg ble sykere og innså at jeg var døende. Seo kom stadig innom og tok seg av meg. «Nei, du skal ikke dø», sa hun. «Hvorfor mener du det?» sa jeg. «Fordi jeg ber hver dag om at du skal leve».



Det å be var helt fremmed for meg, så jeg spurte henne hvordan hun gjorde det. Hun forklarte: «Hver morgen ber mannen min og jeg en takkebønn: ‘Takk Far i himmelen for livet som du gir’. Så ber vi om at du skal få hjelp til å bli bedre.» Jeg ristet på hodet av det hele. Det var jo helt sprøtt. Nordkoreanere kommer ikke en gang på å bruke ordet «gud» i dagligtale. Fra vi kunne gå var vi blitt drillet i hvor farlig, dumt og forrædersk det var med en religiøs tro.



Tragedie og mirakel



Så ble jeg brått mye verre, og leveren min syntes å svikte fullstendig. En natt jeg kastet opp blod, ble det sendt bud etter lege, men det var kun en tannlege som kunne komme. Åpenbart var det ingenting han kunne gjøre. Alle var overbevist om at jeg kom til å dø, så familie, venner og naboer samlet seg hos meg. Datteren min stod ved vinduet og plutselig ropte hun ut mot kveldshimmelen: «Gud, vær så snill og redd mammaen min!» Jeg ble voldsomt overrasket. At familien hørte bønnen hennes var ikke så farlig, men det var naboer der. Fra neste dag ble jeg bedre, men jeg var veldig redd for konsekvensene for det datteren min hadde sagt. «Hvordan visste du at du ønsket å be til Gud?» spurte jeg. Hun fortalte at hun hadde lyttet når Seo fortalte om Gud, og det hadde rørt ved hjertet hennes.



Dypt hemmelig bønnefelleskap



Etter dette begynte jeg å spørre ut Seo om Gud og om bønn. Jeg spurte om hun bare ba med mannen sin, men hun sa: «Nei, det er to andre i nærheten av meg som jeg også ber med.» Jeg var så forbauset over at dette foregikk, at det var nesten vanskelig for meg å tro henne. Jeg kjente igjen navnene hun nevnte. I tillegg var det en forsamling på omkring tretti mennesker som møttes i all hemmelighet i byen der jeg bodde. Lederen av forsamlingen var en ung kvinne jeg kjente godt til. Jeg var dypt sjokkert. Seo hadde først hørt om Jesus fra sin bror i Kina. Han ble senere kidnappet av nordkoreanske agenter og drept i fangeleir i Nord-Korea. Alt på grunn av sin tro.





MIN VENN FOR LIVET

FLUKTEN

MIN VENN FOR LIVET

Jung var en svært respektert og fryktet professor i ideologi ved universitetet, kjent for å forfølge kristne. Likevel var lønna hans så dårlig, at kona Hae-Won måtte smugle varer til Kina så de ikke skulle sulte i hjel. En natt da de begge var over grensen til Kina, kom de seg ikke tilbake. Det skulle forandre livene deres.

En sped kropp bukker høflig for oss. «Jeg er glad for å møte dere». Stemmen er tynn og forsiktig, men de vennlige øynene er sterke som jern. Så forteller hun:

Reddet av Gud og propaganda



Da vi ankom politistasjonen, var det ikke den lokale politimannen som møtte oss, men en representant fra hovedkontoret i Pyongyang. Seo tilstod å ha hjulpet de tre kvinnelige smuglerne. Representanten fra Pyongyang forklarte da hvorfor han var der. «Den store lederen har hørt misnøyen fra folket, over de harde straffene som blir gitt for illegal kryssing av grensen. Det er ikke den store lederens intensjon å straffe mennesker som bare prøver å overleve ved å frakte varer over grensen. Har den illegale grenseoverskrideren kun et fnugg av anger i hjertet, så anser partiet det som sin plikt å tilgi ham.» Jeg var forbauset: Alt Seo måtte gjøre var å offentlig be om tilgivelse og uttrykke anger, så kunne hun gå hjem til sitt? Representanten samlet alle prominente personer i byen. Så måtte Seo lese en erklæring som var ferdigskrevet for henne. «Selv om min bror er en forræder mot republikken og gjorde skam på republikkens folk ved å bli en del av en antisosialistisk religiøs institusjon i Kina, så er Den store leder, i sin uendelige visdom, storsinnet og generøs nok til å tilgi meg.»



Det hemmelige politiet fortalte Seo at broren hennes var i "omskolering i et forvaringssenter". De gav henne også beskjed om at hun fra nå av måtte oppføre seg ordentlig og leve anstendig, og på den måten hjelpe broren i omskoleringen. Men vi visste jo at han allerede var drept.



Selv om hun tydelig ble brukt som et propagandaverktøy for regimet, får jeg gåsehud når jeg tenker på det: Gud grep inn og reddet Seo!



Finnes det en Gud?



Alt som hendte Seo, og ikke minst Seos ord om Gud, gjorde dypt inntrykk på meg. En kveld kunne jeg tenke: Kanskje finnes det en gud, eller i det minste noe gudommelig? Og snart forbauset jeg meg selv ved å be når ting var vanskelig, slik datteren min gjorde: «Herre, hjelp meg!»



Det jeg vet er at på grunn av Seo, det vi opplevde sammen og alt Gud gjorde, så sitter jeg her i dag som en kristen i en kirke i Sør-Korea. Jeg og datteren min valgte å flykte til Sør-Korea så jeg kunne få medisinsk hjelp. Her har jeg møtt mennesker som hjelper meg å få hjelp til Seo.



Jeg har fått høre at den unge kvinnelige forstanderen i Seos forsamling ble tatt av politiet for litt siden. Rykter fra forvaringsfengselet forteller at hun ble arrestert på grunn av assosiasjon med kristne i Kina. Ingen har sett henne siden, så de antar at hun har lidd martyrdøden. Overraskende nok har ingen andre i forsamlingen blitt arrestert, noe som betyr at hun ikke har angitt noen under avhør. Bare Gud vet hva hun har holdt ut.



I skjul for det hemmelige politiet



En dag stormet Seo inn døra mi. Tre smuglere hun hadde hjulpet over grensen hadde blitt tatt. De hadde nå angitt Seo, og politiet var ute etter henne. Jeg hadde et stort skap som hun gjemte seg i. På kvelden når det var tryggere, kom hun ut. Slik gjemte hun seg hos meg en hel måned. Det hemmelige politiet finkjemmet nabolaget hennes, og gjennomsøkte husene til familie og venner uten å finne henne. Så kom 16. februar, Kim Il-songs bursdag, som er en nasjonal fridag. Vi tok for gitt at det hemmelige politiet tok fri denne dagen, så Seo var ute av skapet og sammen med oss og spiste. Plutselig hørte vi hunden bjeffe, og øyeblikket etter banket det på døra. Seo rakk ikke å gjemme seg i skapet, men stilte seg i et hjørne. Jeg åpnet døra, og der stod fire politioffiserer. En av dem gikk rett inn og satte seg ved bordet, heldigvis med ryggen til hjørnet der Seo stod. Han beordret meg til å sitte. Så forhørte han meg. Jeg var livredd. Hadde han snudd hodet bare 15 centimeter den ene veien ville han oppdaget Seo. Utrolig nok snudde han seg aldri den veien. Han reiste seg og sa strengt: «Hvis du ser snurten av Seo må du gjøre din plikt og angi henne!». «Jeg skal gjøre min plikt», sa jeg. Så gikk han.



Melder seg frivillig



Da politiet var på trygg avstand, satte vi oss ned og snakket. Seo kunne ikke fortsette å gjemme seg på denne måten i det uendelige, og hun innså at eneste løsning var å melde seg for politiet. Dagene gikk, men Seo fikk seg ikke til å melde seg. En kveld så jeg henne sitte med hendene for ansiktet og hodet bøyd mot fanget. Slik satt hun en lang stund. Jeg forstod det ikke da, men jeg vet nå at hun ba. Så løftet hun hodet og sa med klar stemme:



«La oss gjøre det! Jeg melder meg.»



Det er stort sett kvinner som jobber som smuglere mellom Nord-Korea og Kina. Seo hjalp mange av disse.

I Nord-Korea kan tilbedelse av andre enn "den store leder" få deg drept.

Venner for livet på hver sin side av grensen: Mi-Young lever nå i Sør-Korea. Hun har sørget for at Seo og hennes famillie er blant dem som mottar penger og mat fra Tongil Church. For Seo ønsker fortsatt å leve som et lys i Nord-Korea. (Illustrasjonsfoto.)

