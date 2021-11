To uker med mat og hushold for en familie som må leve i skjul.

Gi en gave til kampen for trosfrihet for alle mennesker.

«Det er ikke til å tro...». Dette er en av de vanligste kommentarene vi får nå vi deler historie på historie fra mennesker som lider for sin kristne tro. Men ja, disse forferdelige tingene skjer ekte mennesker, barn – først og fremst fordi noen med makt mener de tror feil.

Mange orker ikke høre historiene, fordi det er vondt. Men de som orker å høre, som åpner hjertet sitt, de oppdager også snart at troen til de som lider for Kristus ofte er sterk. Den er inspirerende og har kraft til å gi liv og styrke også til vår tro – til oss som lever i fred og får tjene Gud i frihet.

De som deler Stefanusalliansens verdier tror på å kjempe for friheten til alle mennesker. Fordi: Trosfrihet fungerer bare når den gjelder alle. Og, fordi Jesus viste oss at vi ikke skal gå forbi de som lider uansett hvem de er eller hva de tror.

Vi kan ikke love deg at de forfulgte skal få en god jul takket være din støtte. Men, med Stefanusalliansens partnere i Irak, Syria, Iran, Myanmar, Den arabiske halvøy, Jemen, Egypt, Tyrkia og flere land vi av sikkerhetssyn ikke kan nevne, kan vi love at mange av de som lider akkurat nå vil få en langt bedre jul enn uten ditt engasjement – og de vil merke at de ikke står alene i sin kamp.

Er du en av de som orker å høre?

Vil du være med å be?

Vil du gi en ekstra julegave i år?

Tro oss på dette: En gave fra deg støtter de som holder ut, den redder forfulgte på flukt, gir kunnskap som redder liv, og gjør brudd på trosfriheten synlig for verden.

Gir du en julegave vil du få en hyggelig takk. Du får Magasinet Stefanus, og mange historier fra de forfulgtes verden. Du vil bli opprørt, men også oppmuntret. Vi tror du vil bli styrket i troen, men kanskje vil du også kjenne at du lider med de som lider. Vi kan love deg at du vil få mange å be for.

De trenger deg.

Og vi har tro på deg.